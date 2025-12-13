Новости
В Ростовской области последствия непогоды устраняют свыше ста бригад энергетиков

В Ростовской области последствия непогоды устраняют свыше ста бригад энергетиков. Информация предоставлена компанией "Россети ЮГ".

13 декабря сильный ветер обрушился на Донской край. Как следствие, электроснабжение нарушено в десятках населенных пунктов.

Также в окрестностях города Шахты и в Шолоховском районе зафиксированы обрушения массивных опор линий электропередачи.

Для устранения повреждений привлечены 115 бригад и 138 единиц специализированной техники, включая транспорт повышенной проходимости.
Фото: РоссетиЮг
