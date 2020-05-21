Две женщины погибли в результате пожара в Ростовской области

В Ростовской области в результате пожара погибли две женщины. Происшествие случилось в хуторе Хапры Мясниковского района.Возгорание произошло в летней кухне 21 мая. По информации ГУ МЧС Ростовской области, во время приготовления еды хозяйка разлила масло. В результате произошло воспламенение. Огонь распространился на площадь 20 квадратных метров.В этот момент в помещении были 80-летняя пенсионерка, её 59-летняя дочь и зять. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия. Двоих пострадавших госпитализировали в ЦРБ Мясниковского района.Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в больнице. У мужчины диагностировано порядка 60% ожогов тела. Пациент находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Врачи продолжают бороться за его жизнь.По предварительным данным, дом полностью сгорел.