В Ростовской области уничтожен один беспилотник 14 декабря
В Ростовской области сбит один беспилотник 14 декабря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно последним данным, дрон уничтожили с 08:00 до 12:00.

Напомним, в ночь на 14 декабря сбили четыре беспилотных летательных аппарата.
Фото: DonDay.ru.
