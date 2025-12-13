Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове произошло возгорание в частном домовладении

В Ростове произошло возгорание в частном домовладении
В Ростове произошло возгорание в частном домовладении. Инцидент зафиксирован 13 декабря в 4-м Желанном переулке.

Очевидцами начавшегося пожара стали соседи, которые заметили огонь, охвативший кровлю дома. На место вызвали специалистов.

К моменту прибытия пожарных расчетов пламя охватило весь дом. Были задействованы 17 сотрудников МЧС и 5 единиц спецтехники.

Огонь был локализован на территории площадью 100 квадратных метров. О пострадавших нет информации.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.