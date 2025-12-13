В Ростове произошло возгорание в частном домовладении
В Ростове произошло возгорание в частном домовладении. Инцидент зафиксирован 13 декабря в 4-м Желанном переулке.
Очевидцами начавшегося пожара стали соседи, которые заметили огонь, охвативший кровлю дома. На место вызвали специалистов.
К моменту прибытия пожарных расчетов пламя охватило весь дом. Были задействованы 17 сотрудников МЧС и 5 единиц спецтехники.
Огонь был локализован на территории площадью 100 квадратных метров. О пострадавших нет информации.