Рыболовы из Новочеркасска выловили двух крупных щук

Рыболовы-любители из Новочеркасска отличились впечатляющим уловом, вытащив из воды крупных щук. Деталями успешной рыбалки с DonDay поделился Александр Резниченко.

10 декабря группа рыбаков направилась на реку в районе Усть-Донецка. По словам Александра, на водоеме собралось немало любителей рыбной ловли.

Как отметил Александр Резниченко, на месте было около десяти человек. Однако начавшийся дождь заставил почти всех разъехаться, и остались только несколько человек.

Как оказалось, не зря. В итоге новочеркасским рыбакам удалось поймать двух огромных щук, каждая весом около пяти килограммов. Помимо щук, рыбакам также удалось выловить и другую рыбу.
