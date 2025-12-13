Рыболовы из Новочеркасска выловили двух крупных щук

Фото: Соцсети

Рыболовы-любители из Новочеркасска отличились впечатляющим уловом, вытащив из воды крупных щук. Деталями успешной рыбалки с DonDay поделился Александр Резниченко.10 декабря группа рыбаков направилась на реку в районе Усть-Донецка. По словам Александра, на водоеме собралось немало любителей рыбной ловли.Как отметил Александр Резниченко, на месте было около десяти человек. Однако начавшийся дождь заставил почти всех разъехаться, и остались только несколько человек.Как оказалось, не зря. В итоге новочеркасским рыбакам удалось поймать двух огромных щук, каждая весом около пяти килограммов. Помимо щук, рыбакам также удалось выловить и другую рыбу.