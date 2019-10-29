Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области
На трассе в Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека. Авария случилась ранним утром 31 октября на автодороге Егорлыкская-Сальск.
Участниками происшествия стали «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-21150». В результате происшествия пострадали: водитель и пассажир «десятки», а также двое пассажиров «пятнадцатой».
- С травмами различной степени тяжести пострадавших доставили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.