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В Ростовской области девушка разбилась насмерть, выпав с балкона многоэтажки

В Ростовской области девушка разбилась насмерть, выпав с балкона многоэтажки
В Ростовской области девушка погибла, выпав с балкона многоэтажного дома. Трагедия случилась 18 апреля в городе Волгодонске. Об этом пишет издание DonDay.

Прохожие обнаружили тело под окнами дома №7 на улице Строителей. Перепуганные очевидцы тут же вызвали полицейских и сотрудников «скорой». Однако прибывшие медицинские работники не смогли ничем помочь. К их приезду девушка уже скончалась.

При каких обстоятельствах погибла волгодончанка, пока не известно. Ее личность устанавливается.
Фото: социальные сети
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