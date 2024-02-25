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В Ростове бушует крупный ландшафтный пожар в Суворовском

В Ростове бушует крупный ландшафтный пожар в Суворовском
В Ростове бушует крупный ландшафтный пожар рядом с микрорайоном Суворовским. Возгорание случилось 25 февраля около 16:00.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло на территории СНТ «Защитник». Стихия быстро охватила большую площадь. В небо поднялся огромный столб дыма, который накрыл несколько жилых кварталов. Многие люди жалуются, что буквально задыхаются от запаха гари.

- На месте ЧП работают 16 пожарных и четыре единицы спецтехники. Угроза домам отсутствует, - сообщили в региональном ГУ МЧС по Ростовской области.

Фото: социальные сети
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