В Ростове бушует крупный ландшафтный пожар в Суворовском

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В Ростове бушует крупный ландшафтный пожар рядом с микрорайоном Суворовским. Возгорание случилось 25 февраля около 16:00.По предварительным данным, пламя вспыхнуло на территории СНТ «Защитник». Стихия быстро охватила большую площадь. В небо поднялся огромный столб дыма, который накрыл несколько жилых кварталов. Многие люди жалуются, что буквально задыхаются от запаха гари.- На месте ЧП работают 16 пожарных и четыре единицы спецтехники. Угроза домам отсутствует, - сообщили в региональном ГУ МЧС по Ростовской области.