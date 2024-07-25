В Ростовской области адвоката будут судить за мошенничество

Фото: ростов.ру

В Аксайском районе перед судом предстанет адвокат, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом 25 июля сообщили в СУ СК по Ростовской области.По данным следствия, к адвокате обратился горожанин за помощью. Его родственника обвинили в распространении наркотиков. Тот предложил ему решить проблему, дав взятку нужному человеку.Гражданин должен был принести адвокату и его знакомому три миллиона рублей. Подельники пообещали, что передадут взятку. Однако выполнять обещание никто не собирался. Адвокат собирался присвоить всю сумму.Выполнить мошенническую схему до конца не удалось. Их взяли силовики.Адвоката будут судить по статье «Мошенничество». Против его знакомого возбудили отдельное уголовное дело.- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает ведомство.