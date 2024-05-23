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В Ростовской области 86-летний мужчина погиб в ДТП с грузовиком

В Ростовской области 86-летний мужчина погиб в ДТП с грузовиком
В Ростовской области 23 мая в аварии с грузовиком погиб пенсионер. ДТП произошло около 10:00 в Неклиновском районе.

Предварительно, недалеко от села Самбек 86-летний водитель «ВАЗ-21099» выезжал со второстепенной дороги на главную. Мужчина не уступил дорогу «ГАЗели», за рулем которой ехал 22-летний парень. На большой скорости машины столкнулись. От сильного удара правое крыло легковушки практически раздробило. Машина от крутого маневра вылетела в кювет.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что пенсионер скончался до приезда сотрудников «скорой».
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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