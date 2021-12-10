На трассе Новочеркасск - Каменоломни в ДТП погиб 50-летний мужчина

Фото: ГИБДД

На трассе Новочеркасск - Каменоломни в аварии погиб 50-летний мужчина. ДТП случилось вечером 11 декабря на 14-м километре автодороги.По предварительной информации, 33-летний водитель «Лады Гранты» ехал со стороны Новочеркасска. Он выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-111130» («Ока»).В результате случившегося водитель ВАЗа получил травмы, от которых погиб на месте. Его 14-летняя пассажирка пострадала и была госпитализирована.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, второй водитель также пострадал и был доставлен в медучреждение.