В Ростовской области 8-летняя девочка со старшим братом пострадали в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Цимлянском районе Ростовской области произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось в станице Красноярской утром 12 апреля.Около 8:00 парень за рулем «ВАЗ-2110» ехал по улице Полевой. В районе дома № 20 он не сбросил вовремя скорость и едва не врезался в попутную «Ниву». Водитель вывернул руль в сторону, чтобы избежать столкновения. Машина оказалась на встречной полосе, прямо перед «Ладой Ларгус» под управлением 59-летнего мужчины.От мощного удара легковушки отбросило в разные стороны.— В результате ДТП пострадал 20-летний парень из «четырнадцатой» и его младшая сестра, 8-летняя девочка, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.