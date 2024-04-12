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В Ростовской области 8-летняя девочка со старшим братом пострадали в ДТП

В Ростовской области 8-летняя девочка со старшим братом пострадали в ДТП
В Цимлянском районе Ростовской области произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось в станице Красноярской утром 12 апреля.

Около 8:00 парень за рулем «ВАЗ-2110» ехал по улице Полевой. В районе дома № 20 он не сбросил вовремя скорость и едва не врезался в попутную «Ниву». Водитель вывернул руль в сторону, чтобы избежать столкновения. Машина оказалась на встречной полосе, прямо перед «Ладой Ларгус» под управлением 59-летнего мужчины.

От мощного удара легковушки отбросило в разные стороны.

— В результате ДТП пострадал 20-летний парень из «четырнадцатой» и его младшая сестра, 8-летняя девочка, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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