Фото: Ростов ру

В Ростовской области 8-летний мальчик выстрелил в брата-близнеца из пневматического ружья. ЧП случилось 31 марта в Неклиновском районе. О подробностях происшествия сообщил портал Donday.По информации портала, жительница хутора Пудового Васильево-Ханжоновского сельского поселения была в гостях у соседей. С ней пришли ее 8-летние сыновья-близнецы. Пока взрослые занимались домашними делами, дети играли во дворе. Мальчики нашли в сарае пневматическое ружье. Выяснилось, что «воздушка» была заряжена. Во время игры один из близнецов выстрелил в другого.Раненого ребенка доставили в детскую больницу Таганрога с открытым переломом кисти и инородным телом. Состояние ребенка удовлетворительное. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.