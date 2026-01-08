В Ростовской области 69-летняя женщина скончалась при пожаре

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Красном Сулине Ростовской области 69-летняя женщина погибла при пожаре в частном доме. Огонь вспыхнул в ночь на 8 января на улице Максима Горького.По предварительным данным, огонь вспыхнул в летней кухне на улице Максима Горького. Очевидцы заметили огонь и вызвали на место пожарных. В тот момент на кухне находилась хозяйка, спасатели обнаружили ее тело. Пламя потушили на площади в девять квадратов. Всего для тушения задействовали восемь спасателей на двух автоцистернах.- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем,- сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.