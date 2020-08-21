На Дону 13-летняя девочка попала под колеса легкового авто

В Новошахтинске несовершеннолетняя девочка попала под колеса авто. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 14 часов 24 августа на улице Малогвардейцев, 32.По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, на улице снимали ролик, приуроченный к Дню шахтеру. В это время 13-летняя девочка выбежала на проезжую часть и попала под колеса «ВАЗ 2112», под управлением 27-летнего водителя.- Водитель автомобиля зацепил ребенка боковым зеркалом, - добавили в ведомстве. - В результате аварии девочка-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.