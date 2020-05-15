На Дону 13-летняя девочка на мотоцикле врезалась в стену

В Ростовской области 13-летняя девочка на мотоцикле попала в ДТП. Авария произошла вечером 19 мая в хуторе Гуляй-Борисовка Зерноградского района.Школьница, управляя мотоциклом «Ирбис 250», двигалась по улице Есенина. Проезжая мимо заброшенных складов, она не справилась с управлением и врезалась в стену.В Госавтоинспекции напомнили, что управлять двухколесным транспортом можно только с 18 лет и при наличии водительских прав соответствующей категории.