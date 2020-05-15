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На Дону 13-летняя девочка на мотоцикле врезалась в стену

На Дону 13-летняя девочка на мотоцикле врезалась в стену
В Ростовской области 13-летняя девочка на мотоцикле попала в ДТП. Авария произошла вечером 19 мая в хуторе Гуляй-Борисовка Зерноградского района.

Школьница, управляя мотоциклом «Ирбис 250», двигалась по улице Есенина. Проезжая мимо заброшенных складов, она не справилась с управлением и врезалась в стену.
- Несовершеннолетняя госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В Госавтоинспекции напомнили, что управлять двухколесным транспортом можно только с 18 лет и при наличии водительских прав соответствующей категории.

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