В Ростовской области 13-летний школьник учинил ДТП: пострадали два человека

В Зверево Ростовской области 9 января на улице Рижской произошло ДТП с участием 13-летнего школьника. Мальчик взял ключи от автомобиля «Лада Калина» у родителей и поехал кататься по городу.

Несовершеннолетний водитель не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над управлением. В результате машина врезалась в дерево.

Двое пассажиров, 16-летние подростки, получили травмы и были госпитализированы.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в отношении родителей мальчика был составлен административный протокол.
Фото: УГИБДД РО
