В Ростовской области 13-летний школьник учинил ДТП: пострадали два человека

Фото: УГИБДД РО

В Зверево Ростовской области 9 января на улице Рижской произошло ДТП с участием 13-летнего школьника. Мальчик взял ключи от автомобиля «Лада Калина» у родителей и поехал кататься по городу.Несовершеннолетний водитель не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над управлением. В результате машина врезалась в дерево.Двое пассажиров, 16-летние подростки, получили травмы и были госпитализированы.В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в отношении родителей мальчика был составлен административный протокол.