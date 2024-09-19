В Волгодонске водитель и двое пассажиров авто пострадали в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Авария случилась 18 сентября около 17:00.По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Хендай Тусон» ехал по проспекту Лазоревому. В районе дома № 47 мужчина за рулем потерял управление. Иномарка на большой скорости врезалась в опору линий электропередачи.Травмы получили водитель автомобиля и двое его пассажиров — 35 и 29 лет. Их отвезли в больницу, сообщили в региональной Госавтоинспекции.