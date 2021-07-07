В центре Ростова эвакуировали людей из-за пожара в многоэтажке

В центре донской столицы из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 36 человек. Возгорание произошло вечером 8 июля на улице Большой Садовой, 20/38.На третьем этаже загорелась квартира. Жильцы девятиэтажки почувствовали едкий дым и вызвали спасателей. Ростовчане в спешке покинули свои квартиры и ждали, пока огнеборцы потушат пожар.Спустя 40 минут 36 спасателей полностью ликвидировали возгорание на площади 15 квадратов, а жители дома смогли вернуться по домам.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в результате ЧП никто не пострадал. В тушении принимали участие шесть пожарных расчетов.