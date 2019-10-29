В Ростове женщина попала под колёса грузовика



Грузовик сбил женщину в Ростове. ДТП произошло днём 30 октября на улице 40-летия Победы.



По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу в районе дома № 2Г. В это же время 27-летний водитель «ГАЗели» приблизился к переходу, не снизил скорость перед «зеброй» и сбил женщину.

- В результате ДТП 47-летняя женщина получила травмы различной степени, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Пострадавшая госпитализирована.



По факту аварии начата проверка. Устанавливают все обстоятельства случившегося.