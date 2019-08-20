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В Ростове задержали подозреваемого, ограбившего семью пенсионеров в их доме

В Ростове задержали подозреваемого, ограбившего семью пенсионеров в их доме

В Ростове задержан подозреваемый в грабеже. Мужчина напал на семью пенсионеров в Тацинском районе.

Ограбление произошло 23 июня. Злоумышленник в маске выломал дверь и ворвался в дом к супругам. Угрожая пенсионерам расправой, он заставил их отдать ему все сбережения. Забрав 320 тысяч рублей, грабитель отправился восвояси.

Когда пострадавшие пришли в себя, они позвонили в полицию и рассказали о случившемся. Прибывшая оперативная группа осмотрела место происшествия. Полицейские обнаружили отпечаток пальцев преступника.

В ходе розыскных мероприятий 22 августа полицейские задержали по подозрению в грабеже 40-летнего жителя Ростова.
- Исследование подтвердило, что оставленный на месте преступления след пальца принадлежит данному мужчине, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По версии следствия, подозреваемый приехал в Тацинский район на такси. Выяснив, что в доме живут только двое пожилых людей, он решил ограбить их. С украденными деньгами злоумышленник вернулся в Ростов, где их и потратил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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