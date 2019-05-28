В Новочеркасске налётчик ограбил местную жительницу в собственном доме



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Жительницу Новочеркасска налётчик ограбил в собственном доме. Преступление произошло 25 мая. Подозреваемого задержали спустя три дня, 28 мая.



Женщина вернулась домой и застала там постороннего мужчину. Угрожая ножом, злоумышленник заставил её отдать тысячу рублей. Затем, забрав кассетный магнитофон, он сбежал с места преступления, а потерпевшая вызвала полицию.

- Полицейские задержали 38-летнего жителя Шахт по подозрению в совершении данного преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - У злоумышленника изъято похищенное и будет возвращено владелице.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Он помещён под стражу.