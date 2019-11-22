В Ростове военнослужащий получил 21 год тюрьмы за убийство жены и ребёнка



В Ростове-на-Дону вынесли приговор военнослужащему, обвиняемому в убийстве жены и ребёнка, а также покушении на мать. Младший сержант запаса Виктор Бондаренко получил 21 год тюрьмы.



Ужасный случай произошёл в Краснодаре 11 января 2019 года. Находясь в квартире матери, он напал на свою сожительницу и её маленького сына. Он ударил их молотком по голове. Травмы оказались несовместимы с жизнью, и женщина с ребёнком скончались на месте.



Затем Бондаренко набросился на свою мать и также ранил её молотком. К счастью, ей удалось убежать от сына. Она обратилась в больницу, где ей оказались медицинскую помощь.



После ужасных преступлений Бондаренко попытался покончить с собой, но остался в живых. Его доставили в краевую клиническую больницу. Там он написал явку с повинной и дал показания. Свою вину обвиняемый признал частично и добавил, что события того дня не помнит.



- По результатам психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан вменяемым, - добавили в Южном окружном военном суде. - Ему назначили 21 год лишения свободы в колонии строгого режима.



Кроме того, он должен выплатить потерпевшей стороне два миллиона рублей.