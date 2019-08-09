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В Ростове после ДТП перевернулась иномарка: есть пострадавший

В Ростове после ДТП перевернулась иномарка: есть пострадавший
В донской столице водитель пострадал в перевернувшейся иномарке. ДТП случилось 11 августа на улице Фурмановской.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в районе дома № 26 мужчина на автомобиле «БМВ» врезался в «Рено Каптур», за рулем которого был 61-летний мужчина. После этого «Рено Каптур» перевернулась.

- В результате ЧП пострадал водитель перевернувшейся иномарки, - прокомментировали в ведомстве. - Он доставлен в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

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