В Ростове после ДТП перевернулась иномарка: есть пострадавший



В донской столице водитель пострадал в перевернувшейся иномарке. ДТП случилось 11 августа на улице Фурмановской.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в районе дома № 26 мужчина на автомобиле «БМВ» врезался в «Рено Каптур», за рулем которого был 61-летний мужчина. После этого «Рено Каптур» перевернулась.



- В результате ЧП пострадал водитель перевернувшейся иномарки, - прокомментировали в ведомстве. - Он доставлен в больницу.



По факту случившегося проводится проверка.