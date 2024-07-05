В Ростовской области из-за перегруза электросетей жители остались без света
Массовое отключение света 5 июля произошло в Ростовской области. Дома жителей донского региона оказались обесточены из-за перегруза электросетей высокого напряжения. Информацию сообщили в «Донэнерго».
От коммуникаций частично оказались отрезаны жители нескольких городов: Ростова-на-Дону, Батайска, Таганрога, Матвеево-Курганского, Куйбышевского, Неклиновского, Мясниковского районов. Обесточены села Султан Салы, Крым, Чалтырь, Русское, Скелянский, Куйбышево, а также хутора Ленинаван, Ленинакан, Весёлый, Щедрый и Берестово.
Как скоро электроснабжение восстановят, не сообщается.