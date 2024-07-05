В Ростове на Орской автомобилист снес два бетонных столба

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Ростове-на-Дону на Орской, произошла автомобильная авария: водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в два бетонных столба. Инцидент случился 5 июля.Около 15:00 автомобилист ехал по проезжей части. В какой-то момент он потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с первым столбом. Но на этом приключения мужчины не закончились: его автомобиль также задел и второй столб.В результате аварии два столба, каждый из которых был высотой с двухэтажный дом, упали на проезжую часть. Это создало трудности для движения других транспортных средств.К счастью, сам водитель отделался легкими травмами.