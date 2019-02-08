В Ростове водитель иномарки перевернулся и врезался в дерево: пострадали два человека



В Ростове водитель «Хендай Акцент» не справился с управлением и перевернулся. Авария случилась ранним утром 10 февраля в районе дома № 123-б по проспекту Ленина.



- По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего перевернулся и врезался в дерево, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



В результате ДТП пострадали 24-летний водитель и его 22-летняя пассажирка. Их доставили в медучреждение.