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В Ростове водитель иномарки перевернулся и врезался в дерево: пострадали два человека

В Ростове водитель иномарки перевернулся и врезался в дерево: пострадали два человека
В Ростове водитель «Хендай Акцент» не справился с управлением и перевернулся. Авария случилась ранним утром 10 февраля в районе дома № 123-б по проспекту Ленина.

- По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего перевернулся и врезался в дерево, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В результате ДТП пострадали 24-летний водитель и его 22-летняя пассажирка. Их доставили в медучреждение.

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