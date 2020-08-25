В Ростове в результате ДТП пострадали два пенсионера

В донской столице в результате ДТП пострадали два человека. Происшествие случилось утром 26 августа на улице Ленина, 239.По предварительным данным, примерно в 9 часов утра 41-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», не справился с управлением и врезался в «Ладу Ларгус», за рулем которой был 70-летний шофер. Водитель «Лады Ларгус» остановился перед идущей по переходу пенсионеркой, но от силы удара наехал на 71-летнюю женщину.- В результате аварии с полученными травмами доставлены в больницу водитель «Лады Ларгус» и женщина-пешеход, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По данному факту сотрудниками ДПС проводится проверка.