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В Ростове в результате ДТП пострадали два пенсионера

В Ростове в результате ДТП пострадали два пенсионера
В донской столице в результате ДТП пострадали два человека. Происшествие случилось утром 26 августа на улице Ленина, 239.

По предварительным данным, примерно в 9 часов утра 41-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», не справился с управлением и врезался в «Ладу Ларгус», за рулем которой был 70-летний шофер. Водитель «Лады Ларгус» остановился перед идущей по переходу пенсионеркой, но от силы удара наехал на 71-летнюю женщину.

- В результате аварии с полученными травмами доставлены в больницу водитель «Лады Ларгус» и женщина-пешеход, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По данному факту сотрудниками ДПС проводится проверка.

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