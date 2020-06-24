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В Ростове «Лада-фургон» врезалась в супермаркет

В Ростове «Лада-фургон» врезалась в супермаркет
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове автомобиль «Лада-фургон» врезался в супермаркет. ДТП произошло 26 июня на улице Писемского.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Лады Ларгус» столкнулся со стоящей «Киа Рио». От удара фургон отбросило во входную секцию магазина «Пятерочка». Стеклянная стена разбилась. Машина также получила значительные повреждения.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал.

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