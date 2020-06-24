В Ростове «Лада-фургон» врезалась в супермаркет
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове автомобиль «Лада-фургон» врезался в супермаркет. ДТП произошло 26 июня на улице Писемского.
По предварительным данным, 26-летний водитель «Лады Ларгус» столкнулся со стоящей «Киа Рио». От удара фургон отбросило во входную секцию магазина «Пятерочка». Стеклянная стена разбилась. Машина также получила значительные повреждения.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал.