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В Ростове в массовом ДТП с участием большегруза пострадал 20-летний парень

В Ростове в массовом ДТП с участием большегруза пострадал 20-летний парень

В Ростове в массовом ДТП с участием большегруза пострадал 20-летний парень за рулем машины «Мерседес Бенц ML350». Происшествие случилось на пересечении улиц Кумженской и Всесоюзной вечером 18 августа.

По предварительным данным, в районе дома № 1е парень не справился с управлением «Мерседесом» и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Киа Рио». «Бенц» отбросило прямо на грузовой автомобиль «Шакман» под управлением 38-летнего мужчины.

Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, 20-летний водитель «Мерседеса» пострадал. С травмами его доставили в больницу.

Состояние других участников ДТП не уточняется.

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