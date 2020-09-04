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В Ростове в лобовом столкновении пострадали четыре человека

В Ростове в лобовом столкновении пострадали четыре человека
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с двумя иномарками. Авария случилась 7 сентября около десяти вечера в Первомайском районе города. В результате лобового столкновения пострадали четыре человека.

По предварительным данным, 18-летний водитель “Фиат Пунто” ехал по улице 50-летия Ростсельмаша и врезался лоб в лоб с “Ниссаном Терано” под управлением 63-летнего мужчины.
- Молодой человек не справился с управлением и выехал на полосу встречного одностороннего движения. Иномарки столкнулись около дома №9 на съезде с улицы Вятской, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.


Удар был настолько сильным, что от автомобилей осталась груда металла. В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажиры “Ниссана”: 18-летняя девушка и женщина в возрасте 54 лет.

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