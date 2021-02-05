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В Ростове таксист стал жертвой жестокого избиения

В Ростове таксист стал жертвой жестокого избиения
В Ростове-на-Дону водитель такси стал жертвой жестокого избиения. Инцидент произошел в Северном жилом массиве около 6 часов утра 7 февраля.

Таксист на «Хендэ Акцент» приехал на заказ к многоквартирному дому №66 по улице Орбитальной. Но вместо пассажиров в авто подошли трое парней, вытащили его из машины и начали избивать. Когда мужчина потерял сознание, злоумышленники забрали у него ценные вещи, деньги и сбежали.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

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