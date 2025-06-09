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В Ростове сотрудники МЧС вытащили из реки мужчину, прыгнувшего с моста

В Ростове сотрудники МЧС вытащили из реки мужчину, прыгнувшего с моста

В Ростове-на-Дону спасатели извлекли из реки человека, спрыгнувшего с моста. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Происшествие случилось 8 июня днем. Ростовчанин совершил прыжок в реку Дон с Ворошиловского моста. Свидетели моментально сообщили о произошедшем в соответствующие службы.

Прибывшие на место происшествия спасатели подняли пострадавшего из воды и передали бригаде скорой помощи. В данный момент мужчина находится в больнице под присмотром медиков.
Фото: Donday
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