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В Ростове ребенок попал под колеса маршрутки

В Ростове ребенок попал под колеса маршрутки
В Ростове-на-Дону ребенок на «зебре» попал под колеса маршрутки № 91. Происшествие случилось в Первомайском районе днем 20 марта.

Очевидцы ДТП рассказали в соцсетях, что водитель общественного транспорта ехал по маршруту завод «Эмпилс» - ТЦ «Мега». В районе дома № 20 на улице Туполева на пешеходный переход вышел несовершеннолетний. Мужчина ударил по тормозам, но было поздно - ребенок попал под колеса. Оказавшиеся рядом люди вызвали на место бригаду скорой помощи.

- Он лежал, практически не двигаясь, - написали очевидцы.

Кроме того, они сообщили, что водитель оправдывается тем, что ребенок якобы сам выбежал на дорогу. Однако от ответственности это заявление его вряд ли освободит.

В комментариях многие горожане отметили, что именно водители маршрута № 91 отличаются грубостью и часто лихачат на дорогах.

Информация о пострадавшем ребенке станет известна позже.

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