В Ростове ребенок попал под колеса маршрутки

В Ростове-на-Дону ребенок на «зебре» попал под колеса маршрутки № 91. Происшествие случилось в Первомайском районе днем 20 марта.Очевидцы ДТП рассказали в соцсетях, что водитель общественного транспорта ехал по маршруту завод «Эмпилс» - ТЦ «Мега». В районе дома № 20 на улице Туполева на пешеходный переход вышел несовершеннолетний. Мужчина ударил по тормозам, но было поздно - ребенок попал под колеса. Оказавшиеся рядом люди вызвали на место бригаду скорой помощи.- Он лежал, практически не двигаясь, - написали очевидцы.Кроме того, они сообщили, что водитель оправдывается тем, что ребенок якобы сам выбежал на дорогу. Однако от ответственности это заявление его вряд ли освободит.В комментариях многие горожане отметили, что именно водители маршрута № 91 отличаются грубостью и часто лихачат на дорогах.Информация о пострадавшем ребенке станет известна позже.