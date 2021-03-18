В Ростове ребенок попал под колеса маршрутки
В Ростове-на-Дону ребенок на «зебре» попал под колеса маршрутки № 91. Происшествие случилось в Первомайском районе днем 20 марта.
Очевидцы ДТП рассказали в соцсетях, что водитель общественного транспорта ехал по маршруту завод «Эмпилс» - ТЦ «Мега». В районе дома № 20 на улице Туполева на пешеходный переход вышел несовершеннолетний. Мужчина ударил по тормозам, но было поздно - ребенок попал под колеса. Оказавшиеся рядом люди вызвали на место бригаду скорой помощи.
- Он лежал, практически не двигаясь, - написали очевидцы.
Кроме того, они сообщили, что водитель оправдывается тем, что ребенок якобы сам выбежал на дорогу. Однако от ответственности это заявление его вряд ли освободит.
В комментариях многие горожане отметили, что именно водители маршрута № 91 отличаются грубостью и часто лихачат на дорогах.
Информация о пострадавшем ребенке станет известна позже.