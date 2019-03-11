В Ростове разыскивают пропавшего 14-летнего мальчика



В Ростове разыскивают пропавшего 14-летнего мальчика. О местонахождении Максима Полхова ничего не известно более двух суток.



11 марта около 8.00 он пошел в школу № 83. Домой ростовчанин не вернулся. Забеспокоившись, его родственники обратились за помощью к поисковикам. Сейчас Максима разыскивают.



- Его рост - около 160 сантиметров, - рассказали в поисково-спасательном отряде «Дон». - У пропавшего карие глаза.



11 марта он был одет в темно-синюю куртку с красными вставками на груди, черные брюки и серые кроссовки. С собой школьник взял черный рюкзак.



Известно, что Максим не раз сбегал из дома. Если у вас есть сведения о местонахождении пропавшего, позвоните по номерам: 8-951-500-96-13, 112 или 102.