В Ростове пропал без вести 77-летний пенсионер
В Ростове родные разыскивают пропавшего без вести 77-летнего пенсионера. Николай Дмитриевич Рудов пропал в Северном микрорайоне 28 мая.
По информации поискового отряда «Лаза Алерт Юг», между 12 и 13 часами мужчина ушёл из медицинского учреждения в неизвестном направлении.
На вид пропавшему 75-80 лет. Рост около 170-175 сантиметров, у него короткие седые волосы. Мужчина, предположительно, был одет в серую майку, чёрное трико, коричневые босоножки.
Родные пенсионера обратились в полицию. К его поиску также подключились волонтёры.
Известно, что пожилой ростовчанин плохо ориентируется в городе, у него также проблемы с памятью. Он может попытаться добраться к себе домой - в Западный микрорайон.
Всех, кто видел Николая Рудова, просят сообщить по телефону 89525652949.