В Ростове пропал без вести 77-летний пенсионер



В Ростове родные разыскивают пропавшего без вести 77-летнего пенсионера. Николай Дмитриевич Рудов пропал в Северном микрорайоне 28 мая.



По информации поискового отряда «Лаза Алерт Юг», между 12 и 13 часами мужчина ушёл из медицинского учреждения в неизвестном направлении.



На вид пропавшему 75-80 лет. Рост около 170-175 сантиметров, у него короткие седые волосы. Мужчина, предположительно, был одет в серую майку, чёрное трико, коричневые босоножки.



Родные пенсионера обратились в полицию. К его поиску также подключились волонтёры.



Известно, что пожилой ростовчанин плохо ориентируется в городе, у него также проблемы с памятью. Он может попытаться добраться к себе домой - в Западный микрорайон.



Всех, кто видел Николая Рудова, просят сообщить по телефону 89525652949.