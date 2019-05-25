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В Ростове пропал без вести 77-летний пенсионер

В Ростове пропал без вести 77-летний пенсионер
В Ростове родные разыскивают пропавшего без вести 77-летнего пенсионера. Николай Дмитриевич Рудов пропал в Северном микрорайоне 28 мая.

По информации поискового отряда «Лаза Алерт Юг», между 12 и 13 часами мужчина ушёл из медицинского учреждения в неизвестном направлении.

На вид пропавшему 75-80 лет. Рост около 170-175 сантиметров, у него короткие седые волосы. Мужчина, предположительно, был одет в серую майку, чёрное трико, коричневые босоножки.

Родные пенсионера обратились в полицию. К его поиску также подключились волонтёры.

Известно, что пожилой ростовчанин плохо ориентируется в городе, у него также проблемы с памятью. Он может попытаться добраться к себе домой - в Западный микрорайон.

Всех, кто видел Николая Рудова, просят сообщить по телефону 89525652949.

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