В Ростове произошло возгорание в строящемся доме



В Ростове-на-Дону произошло возгорание в строящемся многоэтажном здании. Пожар случился на улице Портовой между домами № 36 и № 44.



По предварительным данным, пожар заметили очевидцы. После этого они сразу же обратились к спасателям. На место выехали две автоцистерны. Однако люди смогли ликвидировать возгорание до приезда пожарных.



– Предположительно, в доме загорелся мусор. В результате происшествия никто не пострадал, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.