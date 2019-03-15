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В Ростове произошло возгорание в строящемся доме

В Ростове произошло возгорание в строящемся доме
В Ростове-на-Дону произошло возгорание в строящемся многоэтажном здании. Пожар случился на улице Портовой между домами № 36 и № 44.

По предварительным данным, пожар заметили очевидцы. После этого они сразу же обратились к спасателям. На место выехали две автоцистерны. Однако люди смогли ликвидировать возгорание до приезда пожарных.

– Предположительно, в доме загорелся мусор. В результате происшествия никто не пострадал, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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