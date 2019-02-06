Пожилой мужчина-инвалид погиб при пожаре в Ростове



Житель Ростова погиб при пожаре в своей квартире. ЧП случилось в жилом доме на улице Загорской 7 февраля.



Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около 13 часов. Пламя пылало на площади 20 квадратных метров.



- К тушению привлекались 16 человек личного состава и четыре единицы техники, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело погибшего. Им оказался 65-летний мужчина-инвалид. Причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.