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Пожилой мужчина-инвалид погиб при пожаре в Ростове

Пожилой мужчина-инвалид погиб при пожаре в Ростове
Житель Ростова погиб при пожаре в своей квартире. ЧП случилось в жилом доме на улице Загорской 7 февраля.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около 13 часов. Пламя пылало на площади 20 квадратных метров.

- К тушению привлекались 16 человек личного состава и четыре единицы техники, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело погибшего. Им оказался 65-летний мужчина-инвалид. Причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.

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