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В Ростове полыхает камыш напротив гребного канала

В Ростове полыхает камыш напротив гребного канала
Напротив гребного канала в Ростове полыхает камыш. Фотографиями огненного горизонта поделились очевидцы в соцсетях.

Жители города сообщают, что огненное зарево охватывает территорию в 500 метров. Площадь ландшафтного пожара продолжает расти.

По данным Главного управления МЧС по Ростовской области, камыш загорелся примерно в 19:00. Жилые дома находятся вне опасности.

Напомним, что 30 сентября в области объявили режим ЧС. Причиной этого стали сложные погодные условия. Третьи сутки в Ростовской области держится штормовой ветер, стоит засуха. Температура воздуха составляет +27 градусов. Эти факторы увеличивают риск возникновения пожаров.
Фото: соцсцети.
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