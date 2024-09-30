В Ростове полыхает камыш напротив гребного канала
Напротив гребного канала в Ростове полыхает камыш. Фотографиями огненного горизонта поделились очевидцы в соцсетях.
Жители города сообщают, что огненное зарево охватывает территорию в 500 метров. Площадь ландшафтного пожара продолжает расти.
По данным Главного управления МЧС по Ростовской области, камыш загорелся примерно в 19:00. Жилые дома находятся вне опасности.
Напомним, что 30 сентября в области объявили режим ЧС. Причиной этого стали сложные погодные условия. Третьи сутки в Ростовской области держится штормовой ветер, стоит засуха. Температура воздуха составляет +27 градусов. Эти факторы увеличивают риск возникновения пожаров.