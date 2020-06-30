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В Ростове полицейская «ГАЗель» попала в ДТП

В Ростове полицейская «ГАЗель» попала в ДТП
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием полицейской машины. Авария случилась на улице Павлодарской около 15 часов 2 июля.

«ГАЗель» правоохранителей ехала с включёнными «мигалками». Поворачивая в районе дома № 25, микроавтобус столкнулся с «ВАЗ-21154» под управлением 26-летнего парня.
- По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сотрудники полиции начали проверку по факту аварии.

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