В Ростове полицейская «ГАЗель» попала в ДТП
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием полицейской машины. Авария случилась на улице Павлодарской около 15 часов 2 июля.
«ГАЗель» правоохранителей ехала с включёнными «мигалками». Поворачивая в районе дома № 25, микроавтобус столкнулся с «ВАЗ-21154» под управлением 26-летнего парня.
- По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Сотрудники полиции начали проверку по факту аварии.