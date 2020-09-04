В Ростове пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП с автовозом
В Ростове-на-Дону 8 сентября примерно в два часа дня произошло ДТП с участием общественного транспорта. Авария случилась на улице Вятской, 116.
По предварительным данным, 47-летний водитель микроавтобуса № 113 ехал по маршруту ТЦ «Мега» - ГПЗ 10 и не справился с управлением. Недалеко от школы искусств имени Римского-Корсакова он наехал на автовоз.
- В момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров, пятерым понадобилась медицинская помощь, - сообщили в в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Удар автомобилей был такой, что от столкновения в общественном транспорте лопнули стёкла.