В Ростове пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП с автовозом

В Ростове-на-Дону 8 сентября примерно в два часа дня произошло ДТП с участием общественного транспорта. Авария случилась на улице Вятской, 116.По предварительным данным, 47-летний водитель микроавтобуса № 113 ехал по маршруту ТЦ «Мега» - ГПЗ 10 и не справился с управлением. Недалеко от школы искусств имени Римского-Корсакова он наехал на автовоз.Удар автомобилей был такой, что от столкновения в общественном транспорте лопнули стёкла.