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В Ростове пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП с автовозом


В Ростове-на-Дону 8 сентября примерно в два часа дня произошло ДТП с участием общественного транспорта. Авария случилась на улице Вятской, 116.

По предварительным данным, 47-летний водитель микроавтобуса № 113 ехал по маршруту ТЦ «Мега» - ГПЗ 10 и не справился с управлением. Недалеко от школы искусств имени Римского-Корсакова он наехал на автовоз.
- В момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров, пятерым понадобилась медицинская помощь, - сообщили в в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
В Ростове пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП с автовозом
Удар автомобилей был такой, что от столкновения в общественном транспорте лопнули стёкла.

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