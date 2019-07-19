В Ростове произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса



В Ростове произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. Авария случилась на улице Рябова около 14 часов 21 июля.



По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Хендай» ехал в районе дома № 58. В этот момент на дорогу выезжал «Фиат». Человек за рулем легковушки не заметил другой автомобиль и не притормозил. «Фиат» влетел в «Хендай».



Удар был такой силы, что микроавтобус отбросило. В результате «Хендай» наехал на «Фиат». От столкновения оба авто получили серьезные механические повреждения.



В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области рассказали, что о пострадавших пока не сообщается.