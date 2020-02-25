В Ростове пьяный бездомный пробрался в квартиру



В Ростове-на-Дону бездомный мужчина залез в чужую квартиру. Происшествие случилось в Пролетарском районе. Об этом стало известно 27 февраля.



Наряд росгвардейцев получил сообщение о том, что в одну из квартир проник неизвестный. Окно на первом этаже дома было разбито и патрульные сразу поставили снаружи охрану. Затем они вызвали полицию и владельцев квартиры. Когда хозяева открыли входную дверь, то увидели, что внутри находится пьяный мужчина. Как оказалось, он был бездомным.



По данным Росгвардии, злоумышленника задержали и доставили в полицию