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В Ростове перед судом предстанет мужчина, дважды изнасиловавший ребенка

В Ростове перед судом предстанет мужчина, дважды изнасиловавший ребенка
В донской столице будут судить мужчину, который дважды изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Об этом 10 июля рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Известно, что в 2019 году мужчина несколько раз изнасиловал 10-летнюю девочку, а также вступал в половую связь с 13-летней знакомой. В итоге на него завели дело за изнасилование и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Все это время обвиняемый находится под стражей.

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