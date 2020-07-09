В Ростове перед судом предстанет мужчина, дважды изнасиловавший ребенка

В донской столице будут судить мужчину, который дважды изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Об этом 10 июля рассказали в СУ СКР по Ростовской области.Известно, что в 2019 году мужчина несколько раз изнасиловал 10-летнюю девочку, а также вступал в половую связь с 13-летней знакомой. В итоге на него завели дело за изнасилование и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.Все это время обвиняемый находится под стражей.