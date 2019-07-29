Молодой человек в Таганроге изнасиловал 13-летнюю девочку



В Таганроге девочку-подростка изнасиловал 24-летний парень. Злоумышленник знал, что ей 13 лет, однако это не остановило его. Происшествие случилось 29 июля.



Подозреваемый и ранее был судим за изнасилование несовершеннолетних. Он вышел из тюрьмы в январе 2019 года. Молодой человек через социальную сеть познакомился с 13-летней девочкой и предложил ей встретиться. Путём угроз он заставил школьницу пойти к нему домой. Там он изнасиловал подростка, а также совершил в отношении девочки другие действия сексуального характера.



Подозреваемого удалось задержать. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании несовершеннолетнего и об иных действиях сексуального характера.



- По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Все обстоятельства преступления устанавливают.