В Ростове парень проломил крышу гаража, чтобы украсть зимнюю резину



Молодой человек в Ростове проломил крышу гаража, чтобы украсть покрышки. О происшествии стало известно 27 октября.



Случай произошёл в Октябрьском районе донской столицы. Местный житель зашёл в свой гараж и обнаружил, что у него пропали покрышки. Об этом он сообщил в полицию. В ходе осмотра оперативники обнаружили, что в крыше постройки есть отверстие. Оказалось, что 21-летний парень пробрался через него внутрь. Найдя зимнюю резину, он вынес её и продал, а вырученные деньги потратил.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о краже.