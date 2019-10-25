Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове парень проломил крышу гаража, чтобы украсть зимнюю резину

В Ростове парень проломил крышу гаража, чтобы украсть зимнюю резину
Молодой человек в Ростове проломил крышу гаража, чтобы украсть покрышки. О происшествии стало известно 27 октября.

Случай произошёл в Октябрьском районе донской столицы. Местный житель зашёл в свой гараж и обнаружил, что у него пропали покрышки. Об этом он сообщил в полицию. В ходе осмотра оперативники обнаружили, что в крыше постройки есть отверстие. Оказалось, что 21-летний парень пробрался через него внутрь. Найдя зимнюю резину, он вынес её и продал, а вырученные деньги потратил.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о краже.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.