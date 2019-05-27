Чтобы обворовать гараж, житель Ростовской области сделал подкоп



Житель Шахт Ростовской области сделал подкоп к гаражу, чтобы обворовать его. Об этом рассказали 28 мая в пресс-службе донского ГУ МВД России.



Как оказалось, мужчина разрыл землю возле задней стенки постройки. Проникнув внутрь, он забрал себе канистру, паяльник и алюминиевые кастрюли. Продав украденное, он потратил вырученные деньги.



Когда владелец гаража обнаружил пропажу, он написал заявление в полицию. Через какое-то время правоохранители задержали подозреваемого.



- Им оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за похожее преступление, - отметили в ведомстве.



В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.