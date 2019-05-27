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Чтобы обворовать гараж, житель Ростовской области сделал подкоп

Чтобы обворовать гараж, житель Ростовской области сделал подкоп
Житель Шахт Ростовской области сделал подкоп к гаражу, чтобы обворовать его. Об этом рассказали 28 мая в пресс-службе донского ГУ МВД России.

Как оказалось, мужчина разрыл землю возле задней стенки постройки. Проникнув внутрь, он забрал себе канистру, паяльник и алюминиевые кастрюли. Продав украденное, он потратил вырученные деньги.

Когда владелец гаража обнаружил пропажу, он написал заявление в полицию. Через какое-то время правоохранители задержали подозреваемого.

- Им оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за похожее преступление, - отметили в ведомстве.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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