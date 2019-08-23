На Дону 24-летний парень разобрал стену гаража, чтобы угнать машину



В Красносулинском районе Ростовской области задержан 24-летний парень, обокравший гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области 25 августа.



Гараж жителя Красносулинского района долгое время пустовал без хозяина. Заметив это, 24-летний злоумышленник решил проникнуть в помещение и угнать стоящий там автомобиль. В течение нескольких дней парень разбирал заднюю стенку постройки и, наконец попав внутрь, не обнаружил там транспортных средств. Тогда он решил нажиться на электронных инструментах и металле на общую сумму 17 тысяч рублей.



Вернувшись в гараж, хозяин обнаружил следы грабителя и пропавшие вещи. Мужчина обратился в полицию.



Подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде. Украденное он успел продать, а полученные деньги потратил на собственные нужды.



Предполагаемому преступнику вменяют статью «Кража». Если вина парня будет доказана, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.