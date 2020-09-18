В Ростове опрокинулась машина скорой помощи: видео

В Ростове-на-Дону машина скорой помощи перевернулась после столкновения с «Хендай» на перекрестке. ДТП произошло на улице Мадояна около семи часов утра 20 сентября.По всей видимости, спецавто со включенными сигналами спешило на очередной вызов. Но н нерегулируемом перекрестке столкнулось с «Хендай Солярис». Скорую перевернуло и отбросило к одному из жилых домов.Водитель «скорой» получил травмы и самостоятельно обратился за медпомощью, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Фото и видео: DonDay.ru