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В Ростове несовершеннолетняя девочка провалилась в открытый люк

В Ростове несовершеннолетняя девочка провалилась в открытый люк

В Ростове несовершеннолетняя девочка провалилась в открытый люк. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

По словам очевидцев, девочка в компании мамы и ее подруги шла по улице 40 лет Победы. Не заметив яму в районе дома № 75/1, девочка провалилась в открытый люк практически по пояс. К счастью, ребенок отделался только ушибами и царапинами.

К слову, жители Сельмаша уже давно жалуются на открытые люки. Такая яма есть практически в каждом дворе. И, скорее всего, с подобной проблемой надо бороться более радикально или хотя бы начать что-либо предпринимать, пока подобное не стало масштабной городской бедой.

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